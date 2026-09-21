Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 239,40 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'918 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 241,20 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 239,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 354'173 Stück.

Am 30.12.2025 markierte das Papier bei 269,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 11,01 Prozent niedriger. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.

Am 02.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 16,75 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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