Saint-Gobain 79.84 CHF 0.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach Zahlen von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Matthias Volkert attestierte dem Baustoffkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein erfolgreiches erstes Halbjahr. Er erwartet eine mittelfristige Margenverbesserung durch einen Wandel des Portfolios. Als Folge erhöhte er seine Ergebnisschätzungen leicht./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.