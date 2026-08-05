Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Saint-Gobain Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach Zahlen von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Matthias Volkert attestierte dem Baustoffkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein erfolgreiches erstes Halbjahr. Er erwartet eine mittelfristige Margenverbesserung durch einen Wandel des Portfolios. Als Folge erhöhte er seine Ergebnisschätzungen leicht./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Kaufen
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
85.46 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
85.64 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthias Volkert
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KGV*:
-
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