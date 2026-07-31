Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’421 0.2%  SPI 20’282 0.2%  Dow 52’277 0.1%  DAX 25’646 0.1%  Euro 0.9316 0.4%  EStoxx50 6’372 0.4%  Gold 4’036 -1.6%  Bitcoin 51’625 -1.0%  Dollar 0.8110 0.7%  Öl 90.2 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Rheinmetall345850Sika41879292Partners Group2460882ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
DZ BANK: Kaufen-Note für adidas-Aktie
Rheinmetall-Aktie tiefer: Radhaubitzen-Deal mit Grossbriannien
ExxonMobil-Aktie tiefer: Dank hoher Ölpreise mehr verdient - verfehlt aber Erwartungen
Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für adidas-Aktie
Suche...

Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

75.64
CHF
5.46
CHF
7.78 %
10:09:41
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.07.2026 13:57:53

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
76.56 CHF 8.32%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Ziel resultiere aus seinen leicht nach unten angepassten Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit), schrieb Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimme unterdessen das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.18 € 		Abst. Kursziel*:
17.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.43%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?