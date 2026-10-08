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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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08.10.2026 08:50:40

Saint-Gobain Hold

Saint-Gobain
59.85 CHF -0.77%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain vor der Bilanz des dritten Quartals von 85 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Jon Bell prognostizierte in einem Ausblick am Donnerstag einen moderaten Anstieg des Umsatzes auf Jahressicht. Dieser Anstieg basiere auf dem Wachstum ex Akquisitionen und zum geringeren Teil auf Währungseffekten./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
63.70 € 		Abst. Kursziel*:
28.73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
64.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.61%
Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
-
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08:50 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
01.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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