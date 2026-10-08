Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Saint-Gobain Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain vor der Bilanz des dritten Quartals von 85 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Jon Bell prognostizierte in einem Ausblick am Donnerstag einen moderaten Anstieg des Umsatzes auf Jahressicht. Dieser Anstieg basiere auf dem Wachstum ex Akquisitionen und zum geringeren Teil auf Währungseffekten./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
63.70 €
|
Abst. Kursziel*:
28.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
64.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.61%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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