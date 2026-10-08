Saint-Gobain 59.85 CHF -0.77% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain vor der Bilanz des dritten Quartals von 85 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Jon Bell prognostizierte in einem Ausblick am Donnerstag einen moderaten Anstieg des Umsatzes auf Jahressicht. Dieser Anstieg basiere auf dem Wachstum ex Akquisitionen und zum geringeren Teil auf Währungseffekten./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.