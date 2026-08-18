Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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18.08.2026 12:26:12
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag
Am Mittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Um 12:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.19 Prozent tiefer bei 26’251.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26’151.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’306.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 24’816.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24’372.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 24’347.00 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.86 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.83 Prozent auf 28.91 EUR), SAP SE (+ 1.58 Prozent auf 182.42 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.39 Prozent auf 55.34 EUR), Scout24 (+ 1.12 Prozent auf 76.60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.01 Prozent auf 41.20 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-4.73 Prozent auf 59.04 EUR), Siemens Energy (-3.72 Prozent auf 156.74 EUR), RWE (-1.46 Prozent auf 58.22 EUR), Siemens (-1.43 Prozent auf 278.25 EUR) und Heidelberg Materials (-1.28 Prozent auf 158.25 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’142’202 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216.483 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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