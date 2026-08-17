Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.16 Prozent leichter bei 26’399.09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.202 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.189 Prozent auf 26’490.30 Punkte an der Kurstafel, nach 26’440.31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26’493.50 Punkte, das Tagestief hingegen 26’363.25 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24’830.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23’950.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 24’359.30 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7.58 Prozent zu Buche. Bei 26’573.50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.35 Prozent auf 1’230.20 EUR), Deutsche Börse (+ 2.09 Prozent auf 278.60 EUR), Siemens Energy (+ 1.70 Prozent auf 163.46 EUR), RWE (+ 1.05 Prozent auf 59.52 EUR) und Hannover Rück (+ 0.71 Prozent auf 255.20 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-3.52 Prozent auf 22.77 EUR), Henkel vz (-2.38 Prozent auf 74.50 EUR), Beiersdorf (-2.37 Prozent auf 76.46 EUR), adidas (-1.94 Prozent auf 154.50 EUR) und Vonovia SE (-1.80 Prozent auf 20.21 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’914’128 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 216.483 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7.36 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch