Schwacher Handel: DAX liegt am Mittag im Minus

Am Dienstag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.27 Prozent tiefer bei 26’268.29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.201 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.219 Prozent leichter bei 26’280.86 Punkten in den Handel, nach 26’338.61 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26’151.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’292.95 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 24’830.98 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Stand von 24’307.92 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 24’314.77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.05 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’573.50 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1.83 Prozent auf 28.91 EUR), SAP SE (+ 1.58 Prozent auf 182.42 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.39) Prozent auf 55.34 EUR), Scout24 (+ 1.12 Prozent auf 76.60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.01 Prozent auf 41.20 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Infineon (-4.73 Prozent auf 59.04 EUR), Siemens Energy (-3.72 Prozent auf 156.74 EUR), RWE (-1.46 Prozent auf 58.22 EUR), Siemens (-1.43 Prozent auf 278.25 EUR) und Heidelberg Materials (-1.28 Prozent auf 158.25 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 1’142’202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 216.483 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.09 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch