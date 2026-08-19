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19.08.2026 07:48:36
Warum der US-Dollar zum Euro und Franken etwas nachgibt - Warten auf FOMC-Sitzungsprotokoll
Der Schweizer Franken hat in der Nacht auf Mittwoch zu den wichtigsten Währungen etwas zugelegt, während der US-Dollar eine kleine Schwäche zeigt.
Der US-Dollar wird zurzeit bei 0,8111 Franken gehandelt nach 0,8125 am Vorabend. Der Euro ist derweil mit 0,9398 wieder etwas unter die Marke von 94 Rappen gesunken. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1586 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1576.
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Am Abend richtet sich der Blick in die USA, wo das Protokoll der Fed-Sitzung vom 28./29. Juli veröffentlicht wird. Die Notenbank tastete den Leitzins zuletzt nicht an, allerdings stimmten drei Mitglieder für eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Deshalb wollen die Märkte vor allem wissen, wie breit die Unterstützung für eine Zinserhöhung innerhalb des gesamten FOMC tatsächlich war.
ra/
Zürich (awp)
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