EFG International-Aktie: Verkauf von Harris Allday an Canaccord Wealth

Die Privatbank hat eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Canaccord Wealth die Frontoffice-Teams und die Kundenvermögen von Harris Allday übernimmt, wie EFG International am Mittwoch bekanntgab. Zum Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht.

EFG erwartet den Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2026. Zudem soll der Verkauf einen positiven Einfluss in Höhe von rund 20 Millionen Franken auf den Vorsteuergewinn in der zweiten Jahreshälfte haben und die Kernkapitalquote (CET1) um etwa 30 Basispunkte erhöhen.

EFG will sich künftig in Grossbritannien auf das Kerngeschäft in den Bereichen Vermögensverwaltung und Private Banking konzentrieren. Der Fokus liege dabei auf vermögenden und sehr vermögenden Kunden.

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Zürich (awp)