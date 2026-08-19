EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
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19.08.2026 07:48:36
EFG International-Aktie: Verkauf von Harris Allday an Canaccord Wealth
EFG International verkauft das Harris-Allday-Geschäft an Canaccord Wealth.
EFG erwartet den Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2026. Zudem soll der Verkauf einen positiven Einfluss in Höhe von rund 20 Millionen Franken auf den Vorsteuergewinn in der zweiten Jahreshälfte haben und die Kernkapitalquote (CET1) um etwa 30 Basispunkte erhöhen.
EFG will sich künftig in Grossbritannien auf das Kerngeschäft in den Bereichen Vermögensverwaltung und Private Banking konzentrieren. Der Fokus liege dabei auf vermögenden und sehr vermögenden Kunden.
awp-robot/dm/tt
Zürich (awp)
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