Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.27 Prozent tiefer bei 26’409.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’360.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26’516.00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der LUS-DAX 24’816.00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der LUS-DAX bei 23’830.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’363.00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.35 Prozent auf 1’230.20 EUR), Deutsche Börse (+ 2.09 Prozent auf 278.60 EUR), Siemens Energy (+ 1.70 Prozent auf 163.46 EUR), RWE (+ 1.05 Prozent auf 59.52 EUR) und Hannover Rück (+ 0.71 Prozent auf 255.20 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Zalando (-3.52 Prozent auf 22.77 EUR), Henkel vz (-2.38 Prozent auf 74.50 EUR), Beiersdorf (-2.37 Prozent auf 76.46 EUR), adidas (-1.94 Prozent auf 154.50 EUR) und Vonovia SE (-1.80 Prozent auf 20.21 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’914’128 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 216.483 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.36 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch