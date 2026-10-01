Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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Rolls-Royce Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Das laufende Jahr sei für den britischen Triebwerkbauer eines des Fortschritts./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
16.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
13.79 £
|
Abst. Kursziel*:
16.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
13.73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.52%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
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