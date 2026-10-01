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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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09.10.2026 11:17:07

Rolls-Royce Outperform

Rolls-Royce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Das laufende Jahr sei für den britischen Triebwerkbauer eines des Fortschritts./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
13.79 £ 		Abst. Kursziel*:
16.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
13.73 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16.52%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
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11:17 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
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14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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