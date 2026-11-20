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20.11.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 12,86 GBP abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 12,86 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'418 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 12,71 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,02 GBP. Zuletzt wechselten via London 6'172'879 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. 23,23 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,79 Prozent.
Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,145 GBP aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,440 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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