Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rolls-Royce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Triebwerkherstellers seien "äußerst attraktiv", betonte David Perry am Donnerstag nach den aktuellen Signalen. Seit Januar seien die Markterwartungen bis 2028 um bis zu 48 Prozent gestiegen, die Aktien aber nur um 17 Prozent. Sollten die Treibstoffpreise weiter fallen, wäre dies enorm positiv für Rolls-Royce, Safran und MTU./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Overweight
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13.75 £
|
Abst. Kursziel*:
30.87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
13.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.20%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
12:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|15.36
|4.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:38
|
DZ BANK
E.ON Halten
|12:34
|
Warburg Research
JOST Werke Buy
|12:32
|
Warburg Research
FUCHS Buy
|12:31
|
UBS AG
Bilfinger Buy
|12:31
|
DZ BANK
NVIDIA Kaufen
|12:28
|
DZ BANK
Volkswagen Halten
|12:20
|
JP Morgan Chase & Co.
IONOS Overweight