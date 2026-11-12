Rolls-Royce 15.36 CHF 4.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Outperform" belassen. Mark Fielding attestierte dem Triebwerksbauer am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung ermutigende Zahlen. Im zivilen Bereich sei die Entwicklung robust und in der Verteidigungssparte gebe es Fortschritte. Das Aktienrückkaufprogramm laufe schneller als geplant./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:24 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:24 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.