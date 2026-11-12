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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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12.11.2026 08:42:20

Rolls-Royce Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Outperform" belassen. Mark Fielding attestierte dem Triebwerksbauer am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung ermutigende Zahlen. Im zivilen Bereich sei die Entwicklung robust und in der Verteidigungssparte gebe es Fortschritte. Das Aktienrückkaufprogramm laufe schneller als geplant./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:24 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
13.76 £ 		Abst. Kursziel*:
16.29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
13.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16.62%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
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