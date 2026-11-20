|LINK-Investment im Blick
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20.11.2026 19:43:08
Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 5 Jahren gekostet hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Chainlink verlieren können.
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Am 19.11.2021 war Chainlink 28.30 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 35.34 Chainlink im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 19.11.2026 bei einem LINK-USD-Kurs von 8.977 USD 317.21 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 68.28 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Chainlink am 30.06.2026 bei 7.185 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 28.09.2026 erreicht und liegt bei 15.43 USD.
Redaktion Finanzen.net
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