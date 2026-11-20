|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Rolls-Royce
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 12,94 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 12,94 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'401 Punkten steht. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 12,78 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,02 GBP. Bisher wurden heute 3'652'792 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,50 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 21,26 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,145 GBP aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,440 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
16:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
12:29
|Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Rolls-Royce (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.