Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 12,94 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'401 Punkten steht. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 12,78 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,02 GBP. Bisher wurden heute 3'652'792 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,50 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 21,26 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,145 GBP aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,440 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen