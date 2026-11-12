Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
15.36CHF
0.66CHF
4.47 %
10:04:17
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2026 09:13:45
Rolls-Royce Buy
Rolls-Royce
15.36 CHF 4.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie attestierte dem Triebwerksbauer am Donnerstag in ihrer ersten Beurteilung "Stärke auf ganzer Linie" - mit schnelleren Kapitalrückflüssen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.69 £
|
Abst. Kursziel*:
46.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.77%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce wird am Mittwochmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|15.03
|2.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:35
|
Jefferies & Company Inc.
Sixt Buy
|09:35
|
Jefferies & Company Inc.
Salzgitter Buy
|09:30
|
Bernstein Research
Dürr Outperform
|09:15
|
Jefferies & Company Inc.
LEG Immobilien Buy
|09:13
|
Jefferies & Company Inc.
Rolls-Royce Buy
|09:13
|
Jefferies & Company Inc.
OHB Buy
|09:12
|
Bernstein Research
Siemens Outperform