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20.11.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 12,92 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 12,92 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'415 Punkten steht. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 12,85 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,02 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 849'373 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 22,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 21,11 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,145 GBP belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,440 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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