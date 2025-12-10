Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’879 -0.3%  SPI 17’709 -0.3%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’040 -0.4%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.3%  Gold 4’215 -0.3%  Bitcoin 72’074 -2.0%  Dollar 0.7996 -0.1%  Öl 61.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Phoenix Mecano-Aktie fester: Unternehmen verfehlt Wachstumsziel - Profitabilität bleibt oberste Priorität
Bioversys-Aktie wenig bewegt: Zulassungsrelevante Studie mit Hoffnungsträger BV100 startet
Basilea-Aktie leichter: Suche nach neuem Antibiotikum mit Phare Bio
Calida-Aktie in Rot: Wäschekonzern nominiert zwei Unternehmerinnen für den Verwaltungsrat
DKSH-Aktie fester: Marktdienstleister stärkt mit Übernahme von Invita sein Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum
Suche...
eToro entdecken

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

318.90
CHF
-3.10
CHF
-0.96 %
09:19:37
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 07:07:39

Roche Underperform

Roche
318.99 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die detaillierten Daten der Giredestrant-Brustkrebsstudie ließen einige Fragen offen, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend. Der Vorteil des Mittels gegenüber der derzeitigen Kombinationstherapie untermauere das vermeintliche Marktpotenzial des Krebsmittels von 10 Milliarden Dollar jedenfalls nicht./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
322.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-28.57%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
318.99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-27.90%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse