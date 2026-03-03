Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 19,50 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.97 €
|
Abst. Kursziel*:
15.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.14%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
