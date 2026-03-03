Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2026 07:42:00

Eni Buy

Eni
18.52 CHF 1.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 19,50 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.97 € 		Abst. Kursziel*:
15.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.14%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?