Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kroger wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,20 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 34,96 Milliarden USD - ein Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kroger 34,31 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,80 USD, gegenüber 3,67 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 147,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 147,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch