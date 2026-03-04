Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’405 -3.1%  SPI 18’471 -2.9%  Dow 48’501 -0.8%  DAX 23’791 -3.4%  Euro 0.9064 -0.2%  EStoxx50 5’772 -3.6%  Gold 5’146 1.1%  Bitcoin 53’308 -0.2%  Dollar 0.7816 -0.1%  Öl 83.0 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bilfinger-Aktie: Operativ deutlich mehr verdient - Dividende soll steigen
ASMALLWORLD-Aktie: Publikation des Jahresberichts verschoben
NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen
Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
eToro entdecken

Kroger Aktie 945916 / US5010441013

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalszahlen 04.03.2026 07:10:07

Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Kroger-Bilanz.

Kroger
53.60 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Kroger wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,20 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 34,96 Milliarden USD - ein Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kroger 34,31 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,80 USD, gegenüber 3,67 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 147,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 147,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Investition in Kroger von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquelle: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kroger

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?