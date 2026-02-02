Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
353.10CHF
2.40CHF
0.68 %
17:07:11
SWX
02.02.2026 15:00:40
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 325 auf 340 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen an die durchwachsenen Ergebnisse für 2025 an. Vor ersten Studiendetails zu Fenebrutinib in der kommenden Woche seien Signale hierzu aus der Telekonferenz nach den Zahlen gut angekommen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Resümee./ag/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
340.00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
352.30 CHF
Abst. Kursziel*:
-3.49%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
352.49 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-3.54%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
