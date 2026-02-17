Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Roche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 320 auf 340 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten positiven Ergebnisse, die es zu bereits etablierten Produkten gegeben habe, spiegelten sich im Aktienkurs des Pharmakonzerns schon wider, schrieb Luisa Hector am Dienstagabend. Tatsächlich sieht die Expertin in der Pipeline eher Risiken./rob/tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
369.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
369.89 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.08%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
17.02.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Roche Aktie News: Roche am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI notiert im Plus (finanzen.ch)
|
17.02.26
|SMI aktuell: SMI am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)