SMI 13'412 -3.1%  SPI 18'443 -3.1%  Dow 47'809 -2.2%  DAX 23'688 -3.9%  Euro 1 -0.3%  EStoxx50 5'758 -3.8%  Gold 5'060 -4.9%  Bitcoin 52'439.5934 -2.1%  Dollar 1 0.8%  Öl 84 7.2% 
13’402.50
Pkt
-431.60
Pkt
-3.12 %
15:52:58
SIX-Handel im Fokus 03.03.2026 15:58:35

SIX-Handel SMI verbucht nachmittags Verluste

SIX-Handel SMI verbucht nachmittags Verluste

Der SMI gibt am zweiten Tag der Woche nach.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 2.79 Prozent tiefer bei 13’448.05 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.673 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 1.50 Prozent schwächer bei 13’625.95 Punkten, nach 13’834.10 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13’645.51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’359.49 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13’372.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’858.33 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 13’166.68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1.52 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’063.53 Punkten. Bei 12’941.92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (-0.65 Prozent auf 70.24 CHF), Swisscom (-0.84 Prozent auf 711.00 CHF), Alcon (-1.38 Prozent auf 64.44 CHF), Lonza (-1.47 Prozent auf 522.40 CHF) und Novartis (-1.82 Prozent auf 127.60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Zurich Insurance (-6.57 Prozent auf 537.20 CHF), Swiss Life (-5.37 Prozent auf 821.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.70 Prozent auf 67.32 CHF), Richemont (-4.38 Prozent auf 141.75 CHF) und UBS (-4.24 Prozent auf 30.48 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 3’436’411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 316.416 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5.80 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Redaktion finanzen.ch

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Inside Trading & Investment

