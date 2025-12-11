Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 260 Franken auf "Sell" belassen. Die Details der Giredestrant-Brustkrebsstudie lidERA seien solide, schrieb James Quigley am Donnerstag. Die Expertin, die die Resultate vorgestellt hat, empfehle das Präparat aber zunächst für Hochrisikopatienten, für die die Standardmedikation nicht infrage komme. Daran könnte sich mit weiteren Daten im Verlauf allerdings noch etwas ändern./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Sell
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
260.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
323.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-19.65%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
323.48 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.62%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche am Donnerstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28