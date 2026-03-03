Santander 8.80 CHF -5.75% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Vorwoche sei ein klarer Fortschritt für die Anlagestory der spanischen Großbank gewesen, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstagabend. Die Zinsabhängigkeit sinke, Optimierungsimpulse prägten nun das Bild./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.