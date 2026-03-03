Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Santander Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Vorwoche sei ein klarer Fortschritt für die Anlagestory der spanischen Großbank gewesen, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstagabend. Die Zinsabhängigkeit sinke, Optimierungsimpulse prägten nun das Bild./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9.59 €
|
Abst. Kursziel*:
32.43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.31%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
28.02.26
|Februar 2026: So schätzen Experten die Santander-Aktie ein (finanzen.net)
|
25.02.26
|Wdh: Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu (AWP)
|
25.02.26
|Santander-Aktie gewinnt: Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern (AWP)
|
25.02.26
|Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt deutlich zu (AWP)
|
23.02.26
|EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.02.26