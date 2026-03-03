Beiersdorf 76.46 CHF -2.22% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 123 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwache Nachfrage nach Hautpflegeprodukten sorge 2026 für gewisse Unsicherheit, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch im Nachgang des Geschäftsberichts. Nach dem jüngsten Kursrutsch sei die Bewertung allerdings reizvoll./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



