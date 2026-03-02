Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Neue Studiendaten für das Mittel Fenebrutinib gegen eine Form der Multiplen Sklerose belegten eine starke Effizienz, schrieb Richard Vosser am Montag. Mit Blick auf die Verträglichkeit gebe es aber noch offene Fragen, auch mit Blick auf die für eine Zulassung des Mittels Zuständigen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
360.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2.99%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
361.28 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.12%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

