Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
365.60CHF
4.20CHF
1.16 %
10:03:48
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.02.2026 09:11:17
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Der jüngste Studienerfolg von Gazyva im Bereich der Autoimmunologie sowie aktuelle Daten zu Fenebrutinib bei Multipler Sklerose stellten eher geringfügig positive Aspekte für den Pharmakonzern dar, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
365.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6.90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
365.59 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.00%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag gefragt (finanzen.ch)
|
16.02.26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Zuversicht in Zürich: SMI verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Börse Zürich in Grün: SLI am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
16.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Roche Aktie News: Roche am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI am Mittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|363.20
|0.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:23
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom Buy
|09:11
|
Deutsche Bank AG
Roche Hold
|09:02
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Hold
|08:50
|
Deutsche Bank AG
BNP Paribas Hold
|08:48
|
Warburg Research
Fraport Hold
|08:26
|
Jefferies & Company Inc.
Ottobock Buy
|08:13
|
Bernstein Research
Boeing Outperform