Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

365.60
CHF
4.20
CHF
1.16 %
10:03:48
SWX
17.02.2026 09:11:17

Roche Hold

Roche
365.59 CHF 1.43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Der jüngste Studienerfolg von Gazyva im Bereich der Autoimmunologie sowie aktuelle Daten zu Fenebrutinib bei Multipler Sklerose stellten eher geringfügig positive Aspekte für den Pharmakonzern dar, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
365.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6.90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
365.59 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.00%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

