30.01.2026 10:04:06

Roche Overweight

Roche
346.89 CHF -0.18%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 390 auf 410 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon rechnet laut seinem Resümee des Geschäftsberichts vom Donnerstag nun mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt sieben Prozent per annum zwischen 2027 und 2031. Er liegt damit einen Prozentpunkt höher als bisher./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
410.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
346.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
18.29%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
346.89 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
18.19%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

