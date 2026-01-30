LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 390 auf 410 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon rechnet laut seinem Resümee des Geschäftsberichts vom Donnerstag nun mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt sieben Prozent per annum zwischen 2027 und 2031. Er liegt damit einen Prozentpunkt höher als bisher./ag/mf;