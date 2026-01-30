Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
346.30CHF
-0.70CHF
-0.20 %
11:28:43
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.01.2026 10:04:06
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 390 auf 410 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon rechnet laut seinem Resümee des Geschäftsberichts vom Donnerstag nun mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt sieben Prozent per annum zwischen 2027 und 2031. Er liegt damit einen Prozentpunkt höher als bisher./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
410.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
346.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
18.29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
346.89 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.19%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
