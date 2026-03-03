SLI aktuell: SLI gibt am Dienstagnachmittag nach

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 2.98 Prozent leichter bei 2’123.56 Punkten. In den Handel ging der SLI 1.47 Prozent leichter bei 2’156.66 Punkten, nach 2’188.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’109.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’158.18 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 2’140.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der SLI noch bei 2’078.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’141.01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1.27 Prozent. Bei 2’223.32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’099.01 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (-0.65 Prozent auf 70.24 CHF), Swisscom (-0.84 Prozent auf 711.00 CHF), Sonova (-1.14 Prozent auf 199.70 CHF), Alcon (-1.38 Prozent auf 64.44 CHF) und Lonza (-1.47 Prozent auf 522.40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Zurich Insurance (-6.57 Prozent auf 537.20 CHF), Swiss Life (-5.37 Prozent auf 821.80 CHF), Helvetia Baloise (-5.16 Prozent auf 187.30 CHF), VAT (-4.84 Prozent auf 511.20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-4.70 Prozent auf 67.32 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3’436’411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 316.416 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5.80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch