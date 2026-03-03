Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
|
03.03.2026 15:58:35
SLI aktuell: SLI gibt am Dienstagnachmittag nach
Der SLI im Performance-Check.
Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 2.98 Prozent leichter bei 2’123.56 Punkten. In den Handel ging der SLI 1.47 Prozent leichter bei 2’156.66 Punkten, nach 2’188.77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’109.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’158.18 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 2’140.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der SLI noch bei 2’078.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’141.01 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1.27 Prozent. Bei 2’223.32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’099.01 Zählern.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (-0.65 Prozent auf 70.24 CHF), Swisscom (-0.84 Prozent auf 711.00 CHF), Sonova (-1.14 Prozent auf 199.70 CHF), Alcon (-1.38 Prozent auf 64.44 CHF) und Lonza (-1.47 Prozent auf 522.40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Zurich Insurance (-6.57 Prozent auf 537.20 CHF), Swiss Life (-5.37 Prozent auf 821.80 CHF), Helvetia Baloise (-5.16 Prozent auf 187.30 CHF), VAT (-4.84 Prozent auf 511.20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-4.70 Prozent auf 67.32 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3’436’411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 316.416 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5.80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Logitech S.A.
15:58
|SLI aktuell: SLI gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
12:26
|Handel in Zürich: SLI-Anleger nehmen Reissaus (finanzen.ch)
10:55
|EQS-News: vLogitech G Unveils Global Study Showing Esports Has Entered A Golden Age (EQS Group)
10:55
|EQS-News: Logitech G Studie: E-Sport tritt in ein goldenes Zeitalter ein (EQS Group)
09:30
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
02.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
02.03.26
|Logitech Aktie News: Logitech am Montagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
02.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|08:45
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
