SMI 13'405 -3.1%  SPI 18'471 -2.9%  Dow 48'501 -0.8%  DAX 23'791 -3.4%  Euro 0.9060 -0.3%  EStoxx50 5'772 -3.6%  Gold 5'172 1.6%  Bitcoin 53'576 0.3%  Dollar 0.7793 -0.4%  Öl 83.9 2.3% 
Continental Aktie 327809 / US2107712000

Bilanzvorlage 04.03.2026 08:40:00

Conti-Aktie mit Verlusten: Continental rechnet 2026 mit weniger Umsatz, aber besserer Rendite

Conti-Aktie mit Verlusten: Continental rechnet 2026 mit weniger Umsatz, aber besserer Rendite

Continental rechnet im neuen Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang, die Profitabilität will der DAX-Konzern aber verbessern.

Continental
6.50 EUR -2.99%
Kaufen Verkaufen
Die bereinigte operative Rendite soll bei Continental zwischen rund 11,0 und 12,5 Prozent liegen. Der Umsatz dürfte den weiteren Angaben zufolge dieses Jahr einen Wert zwischen rund 17,3 Milliarden bis 18,9 Milliarden Euro erreichen. Im abgelaufenen Jahr sank der Umsatz laut Mitteilung, wie bereits seit Ende Januar bekannt, auf 19,7 Milliarden Euro von 20,1 Milliarden im Vorjahr. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 10,3 Prozent nach 11,0 Prozent im Vorjahr.

Unter dem Strich fiel 2025 wegen Kosten aus dem Konzernumbau den weiteren Angaben zufolge ein Nettoverlust von 165 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte der Reifenhersteller noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro erzielt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,70 nach 2,50 Euro je Aktie im Vorjahr erhalten. Analysten haben im Konsens nur mit 2,55 Euro je Anteilsschein gerechnet.

An der Börse in Frankfurt verliert die Continental-Aktie am Morgen zeitweise 3,65 Prozent auf 65,00 Euro.

DOW JONES

