04.03.2026 08:40:00
Conti-Aktie mit Verlusten: Continental rechnet 2026 mit weniger Umsatz, aber besserer Rendite
Continental rechnet im neuen Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang, die Profitabilität will der DAX-Konzern aber verbessern.
Unter dem Strich fiel 2025 wegen Kosten aus dem Konzernumbau den weiteren Angaben zufolge ein Nettoverlust von 165 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte der Reifenhersteller noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro erzielt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,70 nach 2,50 Euro je Aktie im Vorjahr erhalten. Analysten haben im Konsens nur mit 2,55 Euro je Anteilsschein gerechnet.
An der Börse in Frankfurt verliert die Continental-Aktie am Morgen zeitweise 3,65 Prozent auf 65,00 Euro.
DOW JONES
