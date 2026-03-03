Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Beiersdorf Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Es sei wohl noch nicht das Ende der Abwärtsspirale für die Markterwartungen erreicht, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und einem unerwartet schwachen Ausblick. Basierend auf seinen neuen Schätzungen für 2026 weise die Aktie des Konsumgüterkonzerns einen leichten Bewertungsaufschlag zur Branche auf./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
84.84 €
|
Abst. Kursziel*:
6.08%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
84.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.26%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
03.03.26
|XETRA-SCHLUSS/Börsen auf Suche nach einem Boden - Beiersdorf stürzen ab (Dow Jones)
|
03.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
03.03.26
|XETRA-Handel DAX zum Handelsende unter Druck (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer bekommen nachmittags kalte Füsse (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Schwacher Handel: DAX am Dienstagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
03.03.26