Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

74.50
CHF
-18.80
CHF
-20.15 %
03.03.2026
SWX
04.03.2026 07:49:51

Beiersdorf Sell

Beiersdorf
78.20 CHF -17.98%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Es sei wohl noch nicht das Ende der Abwärtsspirale für die Markterwartungen erreicht, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und einem unerwartet schwachen Ausblick. Basierend auf seinen neuen Schätzungen für 2026 weise die Aktie des Konsumgüterkonzerns einen leichten Bewertungsaufschlag zur Branche auf./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
84.84 € 		Abst. Kursziel*:
6.08%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
84.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.26%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

