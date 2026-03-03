BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
40.93CHF
0.13CHF
0.32 %
09:53:24
SWX
04.03.2026 07:51:41
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 48 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 werde für den Chemiekonzern wieder ein Jahr ohne operatives Ergebniswachstum, schrieb Geoff Haire am Dienstagabend. Mit seiner Prognose liegt er 4 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
45.38 €
|
Abst. Kursziel*:
3.57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
45.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.25%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
03.03.26
|BASF Aktie News: BASF büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
03.03.26
|BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag im Tiefenrausch (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger ergreifen am Dienstagmittag die Flucht (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt am Mittag deutlich ab (finanzen.ch)
|
03.03.26