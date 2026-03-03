Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2026 07:51:41

BASF Neutral

BASF
41.23 CHF 0.37%
BASF
41.23 CHF 0.37%

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 48 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 werde für den Chemiekonzern wieder ein Jahr ohne operatives Ergebniswachstum, schrieb Geoff Haire am Dienstagabend. Mit seiner Prognose liegt er 4 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Neutral
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
45.38 € 		Abst. Kursziel*:
3.57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
45.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.25%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

