02.02.2026 12:51:31

Roche Kaufen

Roche
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Roche von 324 auf 395 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Pharma-Sparte hat den großen, nahezu parallelen Patentablauf von gleich drei umsatzstarken Krebsantikörpern souverän weggesteckt, während die Diagnostik-Sparte weiterhin unter dem chinesischen (Zwangs-)Rabattprogramm leidet, schrieb Elmar Kraus am Montag in seinem Resümee der Geschäftszahlen. "Für die Pipeline steht 2026 eine Vielzahl wichtiger Meilensteine an."/rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

