SMI 13'073 0.4%  SPI 18'078 0.2%  Dow 49'016 0.0%  DAX 24'598 -0.9%  Euro 0.9181 -0.1%  EStoxx50 5'960 0.5%  Gold 5'515 1.8%  Bitcoin 67'395 -1.4%  Dollar 0.7675 -0.1%  Öl 70.1 2.0% 
29.01.2026 09:56:56

Roche Underperform

Roche
338.69 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns im Schlussquartal 2025 liege etwas über den Erwartungen, während die Gewinne im zweiten Halbjahr diese etwas verfehlt hätten, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 dürfte zu sinkenden Konsensschätzungen führen./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
338.10 CHF 		Abst. Kursziel*:
-31.97%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
338.69 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-32.09%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

09:56 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
27.01.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
