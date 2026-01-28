Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
338.10CHF
-0.20CHF
-0.06 %
10:44:10
SWX
29.01.2026 09:56:56
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns im Schlussquartal 2025 liege etwas über den Erwartungen, während die Gewinne im zweiten Halbjahr diese etwas verfehlt hätten, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 dürfte zu sinkenden Konsensschätzungen führen./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
338.10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-31.97%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
338.69 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32.09%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
