Die Expertenmeinungen zur Roche-Aktie im Februar 2026

Die Roche-Aktie wurde im Februar 2026 von 8 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Roche-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 331,25 CHF, was einem erwarteten Abschlag von 35,75 CHF zum aktuellen SWX-Stand der Roche-Aktie von 367,00 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 340,00 CHF -7,36 18.02.2026 Deutsche Bank AG 340,00 CHF -7,36 17.02.2026 Jefferies & Company Inc. 230,00 CHF -37,33 16.02.2026 Barclays Capital 410,00 CHF 11,72 10.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 CHF -4,63 09.02.2026 Barclays Capital 410,00 CHF 11,72 09.02.2026 Deutsche Bank AG 340,00 CHF -7,36 02.02.2026 DZ BANK - - 02.02.2026 Jefferies & Company Inc. 230,00 CHF -37,33 02.02.2026

Redaktion finanzen.ch