Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kursziel & Co.
|
02.03.2026 15:17:00
Die Expertenmeinungen zur Roche-Aktie im Februar 2026
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Roche-Aktie abgegeben.
Die Roche-Aktie wurde im Februar 2026 von 8 Analysten analysiert.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Roche-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 331,25 CHF, was einem erwarteten Abschlag von 35,75 CHF zum aktuellen SWX-Stand der Roche-Aktie von 367,00 CHF entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|340,00 CHF
|-7,36
|18.02.2026
|Deutsche Bank AG
|340,00 CHF
|-7,36
|17.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 CHF
|-37,33
|16.02.2026
|Barclays Capital
|410,00 CHF
|11,72
|10.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 CHF
|-4,63
|09.02.2026
|Barclays Capital
|410,00 CHF
|11,72
|09.02.2026
|Deutsche Bank AG
|340,00 CHF
|-7,36
|02.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 CHF
|-37,33
|02.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
15:17
|Die Expertenmeinungen zur Roche-Aktie im Februar 2026 (finanzen.net)
|
12:29
|Roche Aktie News: Roche am Mittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: So performt der SLI mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
27.02.26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|12:09
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12:09
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:09
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: Dow schwächer erwartet -- SMI und DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Verlusten. Der Dow verbucht vorbörslich deutliche Verluste. Am Montag verabschiedeten sich die Börsen in Fernost mehrheitlich mit Abgaben.