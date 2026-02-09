Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’517 0.1%  SPI 18’669 0.2%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’868 0.6%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 6’026 0.5%  Gold 5’031 1.5%  Bitcoin 53’954 -1.4%  Dollar 0.7731 -0.4%  Öl 67.6 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
SoftwareONE-Aktie steigt: Vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 2025 - Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner "Aktive ETFs Aktien"
Basilea-Aktie legt zu: Millionen-Meilensteinzahlung für Cresemba-Verkäufe in Asien
Helvetia-Aktie freundlich: Helvetia Anlagestiftung erhält mit neuer Anlagegruppe Kapitalzusagen
Suche...
Plus500 Depot

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

353.70
CHF
-2.70
CHF
-0.76 %
09:30:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 07:28:41

Roche Neutral

Roche
352.61 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die detaillierten Studiendaten des MS-Wirkstoffs Fenebrutinib zeigten solide Wirksamkeit, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Die Sicherheit der Leber bleibe allerdings ein Sorgenfaktor hinsichtlich der US-Zulassung./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 21:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
356.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1.80%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
352.61 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.74%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse