Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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19.08.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Rio Tinto-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Rio Tinto-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46.01 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in Rio Tinto-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 217.368 Rio Tinto-Aktien. Die gehaltenen Rio Tinto-Aktien wären am 18.08.2026 15’474.40 GBP wert, da der Schlussstand 71.19 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54.74 Prozent gesteigert.
Am Markt war Rio Tinto jüngst 115.87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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