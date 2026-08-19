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Marktbericht 19.08.2026 09:28:14

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge

Der FTSE 100 knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Lloyds Banking Group
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Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.08 Prozent höher bei 10’736.49 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.202 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.002 Prozent schwächer bei 10’727.84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10’728.04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’726.83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’745.28 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0.125 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’600.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’330.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’189.22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.89 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Coca-Cola European Partners (+ 1.83 Prozent auf 107.50 USD), Rio Tinto (+ 1.12 Prozent auf 71.99 GBP), Anglo American (+ 1.04 Prozent auf 38.71 GBP), Glencore (+ 0.95 Prozent auf 5.56 GBP) und Admiral Group (+ 0.72 Prozent auf 39.22 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Smith Nephew (-3.11 Prozent auf 10.76 GBP), IG Group (-1.41 Prozent auf 13.66 GBP), Experian (-1.01 Prozent auf 28.46 GBP), Whitbread (-0.97 Prozent auf 24.42 GBP) und RELX (-0.79 Prozent auf 25.20 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 3’040’983 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 307.257 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
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