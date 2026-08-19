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STOXX-Handel im Fokus 19.08.2026 09:28:14

Aufschläge in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im STOXX 50

Aufschläge in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im STOXX 50

Der STOXX 50 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

RELX
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Um 09:11 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.15 Prozent auf 5’479.14 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.071 Prozent auf 5’474.97 Punkte an der Kurstafel, nach 5’471.06 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’479.81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’473.48 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.644 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 5’385.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’083.85 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 4’596.74 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 1.12 Prozent auf 71.99 GBP), Deutsche Telekom (+ 0.73 Prozent auf 29.07 EUR), AstraZeneca (+ 0.64 Prozent auf 118.82 GBP), Rolls-Royce (+ 0.62 Prozent auf 15.47 GBP) und Roche (+ 0.61 Prozent auf 363.10 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil RELX (-0.79 Prozent auf 25.20 GBP), Rheinmetall (-0.69 Prozent auf 1’205.40 EUR), SAP SE (-0.69 Prozent auf 181.24 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.59 Prozent auf 6.87 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0.54 Prozent auf 84.60 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 629’818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 624.840 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.08 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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