Goldman Sachs Group Inc.: MTU Aero Engines-Aktie erhält Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Barmittelumschlag bleibe der entscheidende Punkt der Anlagestory des Triebwerkbauers, schrieb Sam Burgess am Dienstagnachmittag in seinem Resümee des Halbjahresberichts. Er ist diesbezüglich weiter weniger optimistisch als bei der führenden Branchenkonkurrenz im Bereich ziviler Luftfahrt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 12:11 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.1 Prozent auf 374.00 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 1.60 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9’273 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 6.5 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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