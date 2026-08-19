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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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Aktienbewertung 19.08.2026 12:28:44

Goldman Sachs Group Inc.: MTU Aero Engines-Aktie erhält Neutral

Goldman Sachs Group Inc.: MTU Aero Engines-Aktie erhält Neutral

Goldman Sachs Group Inc. hat eine ausführliche Analyse der MTU Aero Engines-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

MTU Aero Engines
341.08 CHF -2.94%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Barmittelumschlag bleibe der entscheidende Punkt der Anlagestory des Triebwerkbauers, schrieb Sam Burgess am Dienstagnachmittag in seinem Resümee des Halbjahresberichts. Er ist diesbezüglich weiter weniger optimistisch als bei der führenden Branchenkonkurrenz im Bereich ziviler Luftfahrt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 12:11 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.1 Prozent auf 374.00 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 1.60 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9’273 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 6.5 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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11:38 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 MTU Aero Engines Underweight Barclays Capital
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Short 15’266.99 13.77 S8UB1U
Short 15’838.89 8.95 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.35 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’923.34 8.98 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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