Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.41 Prozent leichter bei 5’477.78 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.115 Prozent tiefer bei 5’494.22 Punkten, nach 5’500.53 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’463.34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’495.19 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5’385.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’068.47 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 4’560.60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.50 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 2.01 Prozent auf 25.20 GBP), BP (+ 1.85 Prozent auf 5.29 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.83 Prozent auf 28.91 EUR), SAP SE (+ 1.58 Prozent auf 182.42 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.30 Prozent auf 33.73 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3.72 Prozent auf 156.74 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.10 Prozent auf 81.26 CHF), Siemens (-1.43 Prozent auf 278.25 EUR), Rio Tinto (-0.98 Prozent auf 70.56 GBP) und UBS (-0.78 Prozent auf 43.21 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’479’584 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch