Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’253 -0.3%  SPI 20’091 -0.5%  Dow 53’460 -0.5%  DAX 26’259 -0.3%  Euro 0.9402 0.1%  EStoxx50 6’496 -0.5%  Gold 4’398 -0.4%  Bitcoin 52’096 -0.3%  Dollar 0.8123 0.2%  Öl 90.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Ausblick: Wolfspeed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gegenwind für KI-Riesen: Hedgefonds setzen auf Korrektur bei Aktien von Super Micro Computer & Co.
Suche...

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

STOXX 50-Marktbericht 18.08.2026 12:26:12

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Der STOXX 50 fällt am Dienstagmittag.

ABB
81.46 CHF -2.16%
Kaufen Verkaufen

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.41 Prozent leichter bei 5’477.78 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.115 Prozent tiefer bei 5’494.22 Punkten, nach 5’500.53 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’463.34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’495.19 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5’385.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’068.47 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 4’560.60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.50 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 2.01 Prozent auf 25.20 GBP), BP (+ 1.85 Prozent auf 5.29 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.83 Prozent auf 28.91 EUR), SAP SE (+ 1.58 Prozent auf 182.42 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.30 Prozent auf 33.73 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3.72 Prozent auf 156.74 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.10 Prozent auf 81.26 CHF), Siemens (-1.43 Prozent auf 278.25 EUR), Rio Tinto (-0.98 Prozent auf 70.56 GBP) und UBS (-0.78 Prozent auf 43.21 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’479’584 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
20.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:55 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
09:47 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
17.08.26 Logo WHS Nebius explodiert um 454 % – ist das die nächste große KI-Aktie?
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’891.86 19.59 S3PBUU
Short 15’179.20 13.82 SQBAIU
Short 15’731.65 8.97 SDB44U
SMI-Kurs: 14’253.18 18.08.2026 12:27:32
Long 13’716.34 19.86 SPB50U
Long 13’396.53 13.89 SYBVIU
Long 12’839.18 9.00 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
STOXX 50 5’474.46 -0.47%