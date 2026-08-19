Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’348 0.2%  SPI 20’179 0.1%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’102 -0.1%  Euro 0.9406 0.0%  EStoxx50 6’472 0.1%  Gold 4’370 0.8%  Bitcoin 52’178 -0.8%  Dollar 0.8104 -0.2%  Öl 91.9 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street
Bayer-Aktie: Dürre-Sommer wird zur Belastungsprobe - und zur Chance
Vinci-Angebot für All for One erhält Rückendeckung - Aktie im Fokus
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Ausblick: Walmart legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner BTC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

BTC/USD

Moderate Korrektur 19.08.2026 12:48:37

Krypto-Schwergewicht im Blick: Bitcoin gibt leicht nach

Krypto-Schwergewicht im Blick: Bitcoin gibt leicht nach

Der Bitcoin hat am Mittwoch etwas nachgegeben.

Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp am Mittag 64'350 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas mehr gekostet. Am Dienstag war der Bitcoin erstmals seit gut einer Woche über 65'000 Dollar gestiegen. Seit Mitte Juni bewegt er sich in einer vergleichsweise engen Spanne. Er liegt deutlich unter seinem Jahreshoch von Mitte Januar bei knapp 98'000 Dollar. In der vergangenen Woche war er unter 63'000 Dollar gefallen.

"Die Anleger hoffen, dass Donald Trump vor den anstehenden US-Zwischenwahlen die Krypto-Branche abermals umgarnt und die regulatorischen Daumenschrauben gelockert werden", erklärte Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. Dass der Bitcoin aufflammenden Nahost-Risiken trotze, sei "ein Achtungserfolg". Fortschritte im Iran-Krieg gibt es weiterhin nicht. Laut US-Präsident Trump finden derzeit keine Verhandlungen statt.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Befürchtungen über Leitzinsanhebungen haben in den vergangenen Wochen die Kursentwicklung beim Bitcoin gedämpft. Steigende Zinsen führen unter anderem zu höheren Finanzierungskosten und veranlassen einige Investoren dazu, Geld aus riskanten Anlageklassen wie dem Bitcoin abzuziehen. Hierzu trug die Ölpreisentwicklung bei. Diese beruhigte sich zwar zuletzt, auch wenn eine dauerhafte Öffnung der Strasse von Hormus weiterhin nicht in Sicht ist.

/jsl/jkr/jha/

FRANKFURT (awp international)

Weitere Links:

Abseits der grossen Namen: Diese KI-Aktien legten nach Zahlen kräftig zu

Bildquelle: Useacoin / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?