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19.08.2026 12:48:37
Krypto-Schwergewicht im Blick: Bitcoin gibt leicht nach
Der Bitcoin hat am Mittwoch etwas nachgegeben.
"Die Anleger hoffen, dass Donald Trump vor den anstehenden US-Zwischenwahlen die Krypto-Branche abermals umgarnt und die regulatorischen Daumenschrauben gelockert werden", erklärte Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. Dass der Bitcoin aufflammenden Nahost-Risiken trotze, sei "ein Achtungserfolg". Fortschritte im Iran-Krieg gibt es weiterhin nicht. Laut US-Präsident Trump finden derzeit keine Verhandlungen statt.
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Befürchtungen über Leitzinsanhebungen haben in den vergangenen Wochen die Kursentwicklung beim Bitcoin gedämpft. Steigende Zinsen führen unter anderem zu höheren Finanzierungskosten und veranlassen einige Investoren dazu, Geld aus riskanten Anlageklassen wie dem Bitcoin abzuziehen. Hierzu trug die Ölpreisentwicklung bei. Diese beruhigte sich zwar zuletzt, auch wenn eine dauerhafte Öffnung der Strasse von Hormus weiterhin nicht in Sicht ist.
/jsl/jkr/jha/
FRANKFURT (awp international)
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