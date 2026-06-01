Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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05.06.2026 12:31:02
Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7600 auf 7700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene berücksichtigte am Donnerstag die aktuellen Prognosen des Goldman-Rohstoffteams für den Kupferpreis und nahm zudem Anpassungen an das momentane Preisniveau vor./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 19:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
77.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77.56 £
|
Abst. Kursziel*:
-0.72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77.55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.71%
|
Analyst Name::
Matt Greene
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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