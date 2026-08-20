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20.08.2026 12:26:13
STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag
Der STOXX 50 zeigt sich aktuell wenig bewegt.
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.07 Prozent leichter bei 5’462.85 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.070 Prozent höher bei 5’470.50 Punkten in den Handel, nach 5’466.67 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’454.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’472.35 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0.940 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 5’370.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’164.41 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 4’615.02 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.20 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern registriert.
Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1.21 Prozent auf 5.46 GBP), UniCredit (+ 0.68 Prozent auf 82.97 EUR), RELX (+ 0.55 Prozent auf 25.74 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.41 Prozent auf 34.35 GBP) und Roche (+ 0.35 Prozent auf 368.70 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Deutsche Telekom (-1.10 Prozent auf 28.86 EUR), Zurich Insurance (-1.06 Prozent auf 580.60 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.89 Prozent auf 510.00 EUR), Rio Tinto (-0.76 Prozent auf 73.32 GBP) und Richemont (-0.70 Prozent auf 184.15 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3’191’077 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 594.237 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.12 erwartet. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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