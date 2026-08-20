Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’336 -0.4%  SPI 20’151 -0.4%  Dow 53’187 -0.5%  DAX 25’958 -0.5%  Euro 0.9328 0.2%  EStoxx50 6’427 -0.3%  Gold 4’481 -0.9%  Bitcoin 56’930 3.1%  Dollar 0.7989 0.2%  Öl 93.8 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Moderna44811242Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Shein-Aktie: Zölle belasten Wachstum und Gewinn vor Hongkong-IPO
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Alibaba-Aktie rutscht ab: Gewinneinbruch setzt unter Druck
Walmart hebt Prognose an - Warum die Aktie dennoch fällt
Suche...
Plus500 Depot

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

84.01
CHF
-9.27
CHF
-9.94 %
15:40:41
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 14:42:40

Walmart Outperform

Walmart
84.01 CHF -9.94%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Auf den ersten Blick seien im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und das Jahresziel angehoben worden, schrieb Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis in den USA sei jedoch schwächer als erwartet gewesen. Er geht davon aus, dass dies die Debatte über die Bewertung der Aktie am Leben erhält./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 137.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 114.30 		Abst. Kursziel*:
19.86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 104.22 		Abst. Kursziel aktuell:
31.45%
Analyst Name::
Steven Shemesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Walmart

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:43 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
14:42 Walmart Outperform RBC Capital Markets
22.05.26 Walmart Buy UBS AG
22.05.26 Walmart Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Walmart 83.94 -10.02% Walmart