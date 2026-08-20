Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Auf den ersten Blick seien im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und das Jahresziel angehoben worden, schrieb Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis in den USA sei jedoch schwächer als erwartet gewesen. Er geht davon aus, dass dies die Debatte über die Bewertung der Aktie am Leben erhält./tih/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 137.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 114.30
|
Abst. Kursziel*:
19.86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 104.22
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.45%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|83.94
|-10.02%
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