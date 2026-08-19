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19.08.2026 15:58:34
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt am Mittwochnachmittag
Der STOXX 50 kommt am Mittwoch nicht vom Fleck.
Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.15 Prozent höher bei 5’479.18 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.071 Prozent fester bei 5’474.97 Punkten, nach 5’471.06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5’470.32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’497.77 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0.644 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’385.08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5’083.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’596.74 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.53 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 2.30 Prozent auf 72.83 GBP), AstraZeneca (+ 1.76 Prozent auf 120.14 GBP), Roche (+ 1.52) Prozent auf 366.40 CHF), GSK (+ 1.14 Prozent auf 19.10 GBP) und Novartis (+ 1.10 Prozent auf 126.94 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-3.31 Prozent auf 1’173.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.41 Prozent auf 516.20 EUR), Rolls-Royce (-1.37 Prozent auf 15.17 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.08 Prozent auf 84.14 GBP) und BAT (-1.04 Prozent auf 41.04 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7’278’645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 624.840 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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