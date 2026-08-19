Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Mittwoch beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 5’472.15 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0.071 Prozent fester bei 5’474.97 Punkten, nach 5’471.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’469.12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’497.77 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.771 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 5’385.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’083.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’596.74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10.39 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 3.78 Prozent auf 73.88 GBP), AstraZeneca (+ 2.07 Prozent auf 120.50 GBP), SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.90 EUR), Roche (+ 1.80 Prozent auf 367.40 CHF) und GSK (+ 1.48 Prozent auf 19.16 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2.88 Prozent auf 1’178.80 EUR), National Grid (-2.64 Prozent auf 11.79 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.72 Prozent auf 514.60 EUR), BAT (-1.23 Prozent auf 40.96 GBP) und Rolls-Royce (-1.20 Prozent auf 15.19 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 28’915’645 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 624.840 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch