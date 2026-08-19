Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50 im Blick
|
19.08.2026 17:58:18
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge
Heute hielten sich die Börsianer in Europa zurück.
Am Mittwoch beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 5’472.15 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0.071 Prozent fester bei 5’474.97 Punkten, nach 5’471.06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’469.12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’497.77 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.771 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 5’385.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’083.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’596.74 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10.39 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 3.78 Prozent auf 73.88 GBP), AstraZeneca (+ 2.07 Prozent auf 120.50 GBP), SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.90 EUR), Roche (+ 1.80 Prozent auf 367.40 CHF) und GSK (+ 1.48 Prozent auf 19.16 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2.88 Prozent auf 1’178.80 EUR), National Grid (-2.64 Prozent auf 11.79 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.72 Prozent auf 514.60 EUR), BAT (-1.23 Prozent auf 40.96 GBP) und Rolls-Royce (-1.20 Prozent auf 15.19 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 28’915’645 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 624.840 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
19.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu National Grid plc
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ASML NV am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’466.67
|-0.08%
Börse aktuell - Live TickerSMI vor etwas festerem Start -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Gewinne erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.