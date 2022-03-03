ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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ArcelorMittal Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn sieht den Stahlhersteller als relativen Nutznießer geringerer US-Stahlzölle auf kanadische Importe. In einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar verwies Hathorn auf einen Kreise-Bericht von Bloomberg über ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und Kanada./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.28 €
|
Abst. Kursziel*:
15.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.98%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
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|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
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|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|ArcelorMittal Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|29.19
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