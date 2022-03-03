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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
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20.08.2026 12:40:39

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
56.01 CHF -3.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn sieht den Stahlhersteller als relativen Nutznießer geringerer US-Stahlzölle auf kanadische Importe. In einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar verwies Hathorn auf einen Kreise-Bericht von Bloomberg über ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und Kanada./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61.28 € 		Abst. Kursziel*:
15.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.98%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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